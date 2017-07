Nasi bliscy kuzyni słyną z rozwiązłości. A to dlatego, że w populacjach bonobo (szympansów karłowatych - Pan paniscus) rządzą samice, które napięcia społeczne rozwiązują (stąd - rozwiązłość) seksem. I, jak mówią naukowcy, jest to seks we wszystkich konfiguracjach i pozycjach, jakie można sobie wyobrazić (choć najczęściej trwa tylko chwilę). Dlatego oraz z powodu ich dość pokojowej egzystencji bonobo zostały okrzyknięte hipisami wśród naczelnych.

