1 ZDJĘCIE Donald Trump Junior - podziela poglądy ojca i pomaga mu w kampanii... ale nie zawsze ma dobre pomysły (J. Scott Applewhite (AP Photo/J. Scott Applewhite, File))

Według "New York Timesa" przed spotkaniem z prokremlowską prawniczką Trump jr dostał maila, z którego wynikało, że przekazane mu informacje będą częścią wysiłków Kremla, by pomóc jego ojcu w wyścigu do Białego Domu.