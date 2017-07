3 ZDJĘCIA W Chinach do lutego 2018 r. ma zostać zablokowany dostęp do VPN-ów, czyli wirtualnej sieci prywatnej. Na zdjęciu: flaga Chin i Hong Kongu na wystawie upamiętniającej 20-lecie panowania w 'Pachnącym Porcie' (Andy Wong / AP)

W Chinach do lutego 2018 r. ma zostać zablokowany dostęp do VPN-ów, czyli wirtualnej sieci prywatnej. Jeśli do tego dojdzie, będzie to oznaczało poważne konsekwencje m.in. dla chińskiego biznesu.