kapitan.kirk pół godziny temu 0

<<<Według CBOS z kwietnia aż 74 proc. Polaków obawia się uchodźców w Polsce. Nigdy aż tylu z nas nie opowiadało się przeciwko uchodźcom.

– Nie ulega wątpliwości, że to efekt histerii rozpętanej przez PiS.>>>



Otóż ulega to całkiem zasadniczej wątpliwości; cóż, kiedy najwyraźniej GW nie jest już w stanie wyrwać się poza zakreślony przez samą siebie zaklęty krąg aksjomatów. Cały ten wywiad jest niczym streszczenie wciąż tych samych tez, które obecna opozycję doprowadziły do wyborczej klęski, a teraz twardo przyciskają ją do ziemi w sondażach. PiS wygrał właściwie przypadkiem, a tak naprawdę popiera go niewielka grupka Polaków, i to tylko dlatego że okłamują ich rządowe media (bo przełączyć się np. na TVN z jakiegoś powodu nie potrafią). Co złego się teraz dzieje to wina PiS, a co dobrego - to spadek po poprzednim rządzie, którego PiS nie zdążył jeszcze zepsuć. Polska powinna przyjmować imigrantów z Nigerii i Bangladeszu, bo 30 lat temu Polacy uciekali przed komunizmem do Niemiec. Głównym problemem Polaków jest to, że zagranicom "Polska zaczyna wyglądać jak ksenofobiczny zaścianek". Etc.etc.etc. No cóż, można i tak, tylko proszę się w 2019 nie dziwić, jeśli PiS znowu wygra wybory :-/

Pzdr