marywil2012 13 minut temu 0

jakoś mnie to nie dziwi. Jest teraz też jasne czemu atakują Wałęsę. Będzie łatwiej zrelatywizować własne działania. Po drugie ciekawym jest że od kiedy PIS rządzi skończyło się atakowanie Rosji, co mocno kontrastuje z krytyką zachodnich demokracji. Wygląda na to, że Polska tworzy sojusz nie tylko z prorosyjskim przecież Orbanem i nie tylko układa się z Łukaszenką ale także wysyła swoich ludzi do ROsji by budować kontakty. Nadajniki radiowe dzierżawione przez Rydzyka w Rosji mają sens.