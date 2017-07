fleshless 15 minut temu 0

czyli oto mamy represje za korzystanie z konstytucyjnego prawa do wyrażania własnych poglądów, jeśli te poglądy polegają na krytyce władzy - na razie w formie łagodnej - poprzez jakieś drobne mandaty, ale każdy taki akt przesuwa granicę.



Gdy władza zdemoluje gospodarkę i zostanie jedynym pracodawcą w tym kraju, to wtedy zamiast mandatu będzie można po prostu za karę pozbawić człowieka źródła utrzymania - i to już jest kara skuteczna.

Tak było w PRL - ktoś fikał, to wylatywał z roboty i nie miał za co żyć, bo każda praca była państwowa.