ludwigvanb 22 minuty temu 0

No i jak się teraz czujecie, spędzeni niedawno na pl. Krasińskich, by uwielbiać komiwojażera Trumpa i buczeć na laureata Nobla ? Wasz pis dokłada wam do pieca nowe podatki, by było na 500+. Macie teraz płacić bez szemrania, ba, nawet chwalić to pociągnięcie.

Zaczyna być cienko z kasą : z banków mało, ze supermarketów kicha, więc najlepiej sięgnąć do naszych i waszych kieszeni. Witamy w Polsce.