Pracownicy Śląskiej Izby Lekarskiej dostają do podpisu oświadczenia, w których zobowiązują się do zachowania w tajemnicy informacji o pracodawcy, w tym takich, które mogłyby godzić w jego dobre imię. Dzieje się to po tym, jak przed sądem rozpoczął się proces w sprawie mobbingu w izbie.