W poniedziałek władze wydały nakaz aresztowania 42 urzędników kancelarii premiera oraz kolejnych 72 pracowników akademickich dwóch uniwersytetów w Stambule. Uznano, że należą do siatki islamskiego myśliciela Fethullaha Gulena, który od lat żyje na wygnaniu w Stanach Zjednoczonych. Władze oskarżają go o przeprowadzenie nieudanego zamachu stanu 15 lipca ubiegłego roku (sam Gulen zaprzecza, by miał z tym cokolwiek wspólnego).

W sumie w tureckich więzieniach przebywa już 50 tys...