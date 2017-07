1 ZDJĘCIE MARIA MISZTAL

Przy drodze krajowej nr 46 na początku czerwca stanął drastyczny billboard fundacji Pro - Prawo do Życia. Sugeruje on, że zabiegi aborcyjne z naruszeniem prawa przeprowadzane są w opolskim szpitalu ginekologicznym przy ul. Reymonta. Sprawa trafiła już do sądu, prokuratura finalizuje swoje postępowanie, policja także sprawdza, czy działacze fundacji nie złamali prawa.