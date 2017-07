med555 godzinę temu 0

Śledztwo zostało przerwane bo rabin Michael Schudrich zażądał przerwania ekshumacji. Czy dlatego, że liczba znalezionych szczątków wskazywała na dużo mniejszą ilość ofiar niż 1600? Nie wiadomo, ale ta sugestia wydaje się najbardziej prawdopodobna. Bo tą liczbę, a nie 340, przedstawił Gross i wraz z diasporą żydowską ( zanim zakończono ekshumację i śledztwo) zaczęto rozgłaszać na cały świat. Polacy spalili w stodole 1600 żydów! Bez dowodów. Na zasadzie jak to określiła badaczka spraw polskich Żydów - dr Ewa Kurek - "jeden pan powiedział drugiemu panu". A dowód historyczny wymaga potwierdzenia danego faktu przez 3 osoby przynajmniej. Ale Gross te kryteria naukowe zignorował. Rabin M.Schudrich użył argumentu, że ekshumacja jest niezgodna z prawem żydowskim było niezgodne z prawdą, bo jak się okazało ekshumacja wg prawa żydowskiego była wręcz wymagana. Poza tym co ma prawo żydowskie do obowiązującego na terenie Polski prawa polskiego to już inna sprawa. Ekshumacja powinna zostać dokończona. Niech prawda zostanie ogłoszona. Jaka by nie była. A Holocaust Industry niech się trzyma od sprawy z daleka.