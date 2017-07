Genetycy badają historię migracji i ewolucji różnych gatunków zwierząt, w tym ludzi, za pomocą dwóch narzędzi - DNA jądrowego i mitochondrialnego. To pierwsze przechowywane jest w jądrze każdej komórki organizmu. To drugie - przekazywane w formie niezmienionej tylko przez matkę dzieciom - zawiaduje mitochondriami, czyli komórkowymi elektrowniami (same mitochondria pochodzą od bakterii, które miliardy lat temu weszły w symbiozę z archeonami, tworząc eukarioty, czyli organizmy posiadające jądro komórkowe).

