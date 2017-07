alakyr1 12 minut temu 0

Tak bardzo szukacie materiałów na tego Trumpa że powtarzacie ten sam temat co dwa dni?

Dzięki temu nie muszę pisać swojego, wystarczy powtórzyć:

Masakra, dwóch ludzi spotyka się przy piwie w knajpie, ale kreatywny dziennikarz potrafi wywieść z tego że omawiali szczegóły podłożenia bomby atomowej pod gmach ONZ

To są dziennikarze? To szczuje, za 1000 $ napiszą wszystko.