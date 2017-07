"Putin i ja dyskutowaliśmy na temat utworzenia nieprzenikalnych Służb ds. Cyberbezpieczeństwa, tak aby zapobiec atakom hakerskim w czasie wyborów i wielu innym negatywnym rzeczom" - napisał dziś na Twitterze Trump. To relacja z jego piątkowego spotkania w kuluarach?szczytu G20 z Władimirem Putinem. Było to pierwsze spotkanie obu przywódców i przeciągnęło się do dwóch godzin.