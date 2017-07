asp pół godziny temu 0

ja rozumiem że wspieracie fundusze inwestujące w OZE ale róbcie to mniej nachalnie bo robi się z tego obciach. wszyscy dobrze wiemy, że elektrownie mają wielostopniowe filtry i to co naprawdę generują to dziury w ziemi, hałdy żużlu i CO2. Dla mnie najważniejsze jest to co wdychamy ja i moje dzieci na co dzień: zgrzytający w zębach dym z biedapieców oraz sadzę z umiłowanych przez naszych rodaków starych dizelków z wyrżniętymi DPFami.