GWSoros i media z podobnego nurtu na pewno udalo sie jedno - slowo uchodzca stalo sie synonimem totalnego klamstwa. Ci wszyscy eksperci od siedmiu bolesci, tzw. redaktorzy i inni pozyteczni idioci wiedzac ze ludzie przybywajacy gromadnie do Europy w 2015 i pozniej nie sa zadymi uchodzcami tylko po prostu nielegalnymi imigrantami w mysl prawa miedzynarodowego uzywali tego slowa i uzywaja nadal, Zabawne sa kometarze do zdjec murzynow na lodziach - przybywaj uchodzcy z ghany, nigeri itd. To np. w niemieckiej telewizji. Masakra.

Dlaczego Polacy niechca nielegalnych imigrantow z krajow islamskich odpowiedz jest prosta- nikt niechce miec tego samego co zachod sobie zafundowal. Gigantyczny nierozwiazywalny problem.

Polecam 2 ksiazki Hege Strohaug o imigrantach muzulmanskich w Norwegii. Przerazajace czym to sie moze skonczyc.

Pomagac tak- ale na miejscu konfliktow. To jest najlepsza pomoc.