Thomas (Sky) upadł na zjeździe z Col de la Biche. Złamał obojczyk i pojechał do szpitala. Obok niego na asfalcie leżał Rafał Majka (Bora-Hansgrohe).

- Polak upadł przede mną, nie miałem szans go ominąć. Nie wiem, co tam robił. Wcześniej desperacko zbliżał się do mnie, puszczałem go na zakrętach - mówił po wypadku Thomas.

Majce bardzo na tym etapie zależało 13; mówił, że w końcu poczuł moc w nogach. Przez kilkadziesiąt minut nie wiedzieliśmy, czy się pozbierał. W końcu niemiecki zespół potwierdził, że Majka jedzie, ale ma kilka minut straty do faworytów wyścigu...