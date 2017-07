med555 2 godziny temu 0

Wobec antyglobalistów nie ma zmiłuj, za to wahabiccy islamiści w imię tolerancji doświadczają niezwykłej opieki ,wsparcia i ochrony. Jak ktoś chce znać szczegóły to odsyłam do strony:"THE WORLD - upside down by Udo Ulfkotte" Tego logiką nie da się wytłumaczyć. Tylko teorią spiskową a takich w demokracji przecież nie ma bo spiskowcy o to już dobrze zadbali aby "ich nie było". Pranie mózgów przy wtórze popierającego to bezmózgiego lewactwa trwa w najlepsze.