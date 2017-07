O swojej najnowszej książce, „Projekt: prawda”, wyjątkowej także przez formalne założenie (oprócz autorskich opowieści zawiera także powieść Stanisława Stanucha „Portret z pamięci”), reporter mówi:

- Zobaczyłem na nowojorskim Broadwayu budynek, który do czwartego piętra był utrzymany w stylu art deco, a potem zaczynał się nowoczesny wieżowiec. Chciałem napisać coś podobnego. W tej książce jestem bardziej refleksyjny niż dotychczas. A ponieważ uznałem, że nie umiem napisać o niektórych stanach emocjonalnych tak, jak bym chciał, sięgnąłem po powieść Stanisława Stanucha z 1959 roku. Tam też znalazłem zdanie, które mnie pchnęło do całego projektu - że każdy człowiek powinien znaleźć swoją prawdę w życiu. Dotarło do mnie, kiedy leżałem na kanapie i nie mogłem się zebrać....