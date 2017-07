– To było w Madrycie trzy lata temu, decydował tie-break w trzecim secie. Dobry mecz od początku do końca, no i obroniłam trzy meczbole, więc zapadł mi w pamięć. Sprawdźcie mnie jeszcze, bo może coś mylę, ale przegrywałam 3-6 a wygrałam 8-6. W końcówce było wszystko: piłki po liniach, niedoloty, trzy winnery nie wiadomo skąd – mówiła Radwańska w Londynie. Wynik pamiętała dobrze, w końcówce rzeczywiście wygrała pięć kolejnych piłek. Jak przebiegały – to sprawdzić trudniej. W jedynym skrócie meczu na YouTubie jest tylko piłka meczowa dla Polki, przy której Kuzniecowa potężny forhend wpakowała w siatkę.

