W finale pokonali Brazylię 3:2. Na jej terytorium, na przekształconym w siatkarską arenę stadionie w Kurytybie, na którym było tak zimno, że uczestnicy turnieju finałowego zakładali na mecze długie rękawy. Ostatniego seta Francuzi wygrali do 13, co sugeruje zaciętą walkę, ale ich wyższość była bardziej oczywista. Nawet przegrane akcje przegrywali minimalnie, to były sytuacje na pograniczu remisu, wyniku, który w siatkówce nie istnieje...