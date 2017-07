„Obudziłem się o szóstej, bo ktoś biegał po sztabie. Zrozumiałem, że to obcy. Wbiegli do mojego pokoju. Zdążyłem tylko powiedzieć: „Dzień dobry, co robicie?” i od razu, bez żadnych wyjaśnień, dostałem po twarzy. Rzucili mnie na materac i bili. Wyciągnęli na ulicę, potem – do więźniarki. I wtedy przypomnieli sobie o moich dokumentach. Kazali pokazać. Ja na to, że zostały w plecaku...