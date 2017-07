Trąba powietrzna przeszła przez Landzmierz w piątek około godz. 18. Uszkodziła bądź zniszczyła około 40 budynków.

– Mąż zadzwonił i powiedział mi, co się stało. Wróciłam do domu zaraz po tym jak burza się skończyła. Wszystko wyglądało jak po wojnie. Na ulicy leżał gruz, dachówki, kable, nie dało się przejechać. Nawet nie myślę o tym, co by były gdy ktoś szedł czy jechał w czasie burzy. 90–letni sąsiad nie zdążył dobiec do domu, schował się przed burzą do malucha i część garażu zawaliła się na niego...