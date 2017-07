4 ZDJĘCIA Znaleziono niewybuch na Ciołkowskiego (AGNIESZKA SADOWSKA)

Około dziesięciu tysięcy mieszkańców Białegostoku, Grabówki i Zaścianek do niedzielnego (9.07) południa ma opuścić miejsca pobytu. To w związku z akcją podnoszenia i wywożenia półtonowej bomby na ul Ciołkowskiego. Sytuacja wróci do codziennego rytmu około godz. 16.