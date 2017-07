alakyr1 pół godziny temu 0

Po prostu Putin jest przywódcą normalnego, dość dużego kraju, w dodatku jedynego na świecie z którym Amerykanie wojny wygrać nie mogą.

Wbrew temu co pisze Wacuś i jemu podobni nie je syryjskich dzieci na śniadanie, ma poparcie 80% swojego społeczeństwa trudno więc nazwać Rosję niedemokratycznym reżimem.

Świat to wszystko ocenia normalnie, bez debilnej nienawiści jaką żywi do Rosji Wacuś i część społeczeństwa mieszkającego w Psich Wólkach nad Wisłą.

Trump może przypomniał sobie fragment swojego przemówienia inauguracyjnego, który wzbudził nadzieję na pokój w Syrii, Iraku, Ukrainie i innych krajach: „nie będziemy nikomu mówić jak ma żyć”.

A że do Hamburga leciał przez Finlandię? To elementarne zasady bezpieczeństwa, mogło by się znów okazać że jacyś separatyści odpalili jakiegoś Buka.