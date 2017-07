corasad przed chwilą 0

92 tysiace a 77 milionow - to powazna roznica.

..."z materiałów zgromadzonych przez KNF wynika, że majątek [77 milionow zl.] zlikwidowanej Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych, która kontrolowała system SKOK-ów i której prezesem był Grzegorz Bierecki (dziś senator - PAP), przekazany został do spółki będącej własnością kilku osób, w tym Biereckiego, mającego w niej najwięcej udziałów, nie zaś do instytucji w systemie SKOK np. do Kasy Krajowej."...

Jako, ze informacje pochodza 04/2015, po opublikowaniuprzez KNF dokumentu z ktorego powyzsze wynika, moje pytanie:

NO I CO DALEJ ? Prokuratura sprawe umorzyla po wyborach (sic!)

8 lutego br. politycy PO zlozyli projekt uchwaly dotyczacy powolania komisji sledczej w sprawie prawidlowosci i legalnosci dzialan SKOK Wolomin. Ta afera ma patronat beneficjenta - PiS i jest wciaz przez PiS kryta.

Pani Wassermann rozdziera melodramatycznie szaty nad osobami, ktore z glupoty i pazernosci oddaly pieniadze jawnym dla ludzi myslacych naciagaczom, ale zajakniecie sie o SKOK natychmiast ucina. Za SKOKi placa miliony klientow, na ktorych banki odbijaja sobie pieniadze "obowiazkowo" topione w SKOKach.