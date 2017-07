lodzermensz1 pół godziny temu 0

W związku z tym mam kilka refleksji:

1. Patrzcie pisowcy i inni: tak wyglądają lewacy. Wbijcie sobie do swoich przyciasnych główek: PO to nie lewacy, PSL to nie lewacy, Nowoczesna to nie lewacy, PSL to nie lewacy. Nawet Razem to nie lewacy, bo Razem jest spokojne, a ich postulaty nie odbiegają znacząco od socjaldemokracji w krajach zachodnich.

2. Zorganizowanie szczytu w Hamburgu to przejaw skrajnego idiotyzmu i wie to każdy, kto kiedykolwiek był w Hamburgu. W tym mieście są liczne środowiska lewackie i anarchistyczne. Trzeba było zorganizować szczyt w Polsce. Pis ściągnąłby wiwatujące tłumy.

3. Ciekawe, czy jak nasi patrioci wyklęci, będą sobie opowiadać o prowokacjach policji i jakiegoś lokalnego odpowiednika ministra Sienkiewicza?