Kolejne kraje: Hiszpania, Belgia, Holandia i Francja, jeszcze przed spotkaniem w stolicy Estonii zapowiadały weto w sprawie otwarcia swoich portów. Gwóźdź do trumny przybił niemiecki minister Karl de Maiziere, który ogłaszając w Tallinnie akces swego kraju do grupy państw niesolidarnych, wyjaśnił, że otwarcie innych portów odniosłoby przeciwny do zamierzonego skutek i tylko by zachęciło do migracji.

Jeszcze w połowie czerwca nowy prezydent Francji Emmanuel Macron podczas zebrania Rady Europejskiej w Brukseli mówił: „Popełniliśmy błąd, nie słuchając Włoch, gdy mówili o nadchodzącej wielkiej fali migrantów”, i rugał premierów krajów wschodniej Europy za nieprzyjmowanie uchodźców...