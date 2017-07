Pod koniec lat 90. przywódcy G7 – wówczas podstawowego forum współpracy finansowej i gospodarczej między najbardziej rozwiniętymi krajami – doszli do wniosku, że formuła spotkań w tak wąskim gronie jest niewystarczająca. Decyzja o powołaniu do życia nowej międzynarodowej inicjatywy formalnie zapadła na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych G7 we wrześniu 1999 r. W dużej mierze przyczynił...