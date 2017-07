brokrak pół godziny temu 0

Trzy lata temu Palikot zbliżał się do dna i buńczucznie twierdził, że przy urnach osiągnie sukces, że nic nie musi zmieniać, uzupełniać, bo program jest dobry. I miał klakierów, którzy merdali przed nim ogonkami. Teraz tą sama drogą idzie Nowoczesna. Z 28% spadła na 5 a Petru nadal z uporem twierdzi, że wszystko jest pod kontrolą, że żadne uzupełnienie nie jest potrzebne. I też ma klakierów, którzy utwierdzając go w błędzie, nieuchronnie pchają go w kierunku przepaści. A jestem przekonany, że gwarancja wolności wyboru dla kobiet we wczesnym okresie ciąży, zmieniłaby radykalnie pozycje Nowoczesnej.