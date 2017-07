halfl-itra godzinę temu 0

Czy to te same SKOK-i, których tak bronili Kaczyńscy, które finansowały działalność partii Kaczyńskiego, które są właścicielem wielu pisowskich mediów (m.in W sieci), z których psowscy działacze wyprowadzali pieniądze i lokowali je w Luksemburgu, co umożliwił niejaki A . Duda........ Czy to te same SKOK-i?