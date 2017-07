Aplikację „ziBees” będzie można zainstalować na smartfonie, a także na komputerze. Ma pomóc pszczelarzom i rolnikom: tym pierwszym w znalezieniu jak najlepszej lokalizacji dla pasiek wędrownych, a tym drugim w lepszym zapyleniu pól, dzięki czemu mogą zyskać plony wyższe nawet o nawet 20 proc., co realnie przekłada się na ich zyski. Bo choć pszczoły kojarzą się głównie z miodem, to od ich pracy zależy los trzech czwartych roślin jadalnych na świecie. To właśnie pszczoły są ich głównymi zapylaczami.

– Pszczelarze coraz częściej korzystają z wędrownych pasiek, które...