Do ataku doszło pod koniec czerwca na pętli tramwajowej w Brzeźnie. Kontrolerzy „Renomy” wypisywali mandaty pasażerkom, które jechały bez ważnego biletu. Do grupy stojącej na przystanku podszedł mężczyzna, wylał na twarz jednego z kontrolujących żrącą ciecz i uciekł. Policjanci złapali napastnika w ciągu godziny. Poparzony kontroler do dziś nie wyszedł ze szpitala.

Zawalił mu się świat

...