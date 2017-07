5 ZDJĘĆ Jacek M. ()Fot. Mieczysaw Michalak / Agencja Gazeta)

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Jackowi M., byłemu duchownemu, który podczas ostatnich obchodów Święta Niepodległości we Wrocławiu wzywał do nienawiści wobec Żydów i Ukraińców.