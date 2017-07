i-tyle 5 minut temu 0

z tym grobem to przede wszystkim nie wiadomo kto zrobił. Może zwykli wandale, może prawackie bojówki przeprowadziły prowokację, żeby mieć "argument". Może to, może tamto.



Natomiast ta baba już WIE, że to "opozycja totalna" . Już znalazła winnych, choć metoda na farbę, to typowa zagrywka prawackich psycholi. Lewaki takich numerów nie wykręcają.



Ta kobieta przekracza kolejne granice.