alakyr1

Jak słyszę o monopolu Gazpromu, który chce dostarczać i dostarcza najtańszy gaz do Europy oferując bezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostaw połączenia NorthStreamem i długoterminowe umowy to ja bym chciał mieć taki monopol w Polsce. To ja płacę rachunki za gaz a nie państwo.