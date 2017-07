1 ZDJĘCIE Poseł Krystyna Pawłowicz (Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta)

Posłanka poinformowało o tym dzisiaj, do zdarzenia miało dojść przed kilkoma dniami. Grób został oblany czerwoną farbą. Pawłowicz zgłosiła sprawę na policję, która rozpoczęła postępowanie w sprawie znieważenia miejsca pochówku. Zgodnie z art. 262 kodeksu karnego grozi za to grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat dwóch.