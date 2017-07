1 ZDJĘCIE Fot. Dominik Dziecinny / AG

Mężczyzna 1 lipca trafił do szpitala w Kędzierzynie-Koźlu w ciężkim stanie, z raną kłutą serca. Życie uratować mogła mu tylko błyskawiczna operacja, w czasie której chirurdzy zaszyli bijące serce. Obywatel Ukrainy powoli dochodzi do siebie, natomiast policja ustala, w jakich okolicznościach doszło do ugodzenia ostrym przedmiotem.