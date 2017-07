– To, że usłyszałam zarzuty, nie zmieniło moich przekonań. Czuję się absolutnie niewinna. Nie zrobiłam niczego, za co można by mnie ukarać. W każdej chwili, jeśli będzie tylko taka potrzeba, będę się decydowała na protest w podobnej formie – oświadcza Anna Grad-Mizgała. Jest członkiem nieformalnej grupy Obywatele RP.

Dwa zarzuty z Kodeksu...