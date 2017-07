bezyna 2 godziny temu 0

Jak widze, to Morawieckiemu idzie niezle w tym spolszczaniu zagranicznych bankow. Banki przestaja by rentowne z powodu nalozonego na nie podatku bankowego a on je kupuje za bezcen. I w ten sposob prowadzi nas na krawedz przepasci. Ja mysle, ze w tej sytuacji fiskalnej zaden z zagranicznych bankow nie jest w stanie utrzymac rentownosci. Niedlugo bedziemy mieli w polsce duzo bankow na krawedzie oplacalnosci, ale polskich. To sie odbije na naszym przyroscie BNP.