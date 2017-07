kala.fior 18 minut temu 0

Czy ktos ma watpliwosci ze panowie sie nez znaja...posluchane...



Hello Donald,how are you doing

Zdrastwuj Volodia, spasiba , charaszo, ubilii swolocz Comeya , tiebia nravilos ?

Da da , pa Comeyu odetchnelismy ale jest jeszcze paru innych do przesuniecian na emeryture, podam zwyklym kanalem...

Dobra, nie ma sprawy, wysile do budowania muru z Meksykiem he he he he !!!!

Tatiana i Natasza pozdrawiaja......

Dzieki Volodia, odwzajemniam sie, jeszcze razem potanczymy w deszczu....musi troche ucichnac...

Sa powazne sprawy Donald, jeszcze mamy troche cukru z Soczi do uprania a juz s Syria zapowiada sie interesujaco bedzie za co kupic , masz cos do zaproponowania?

Sure, Washington Bridge ? .-))) Zbudujmy golfa na Alasce, bardzo drogi project.

Im drozszy tym lepszy, pogadam z Cyprem...