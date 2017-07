littlebigfoot godzinę temu 0

Kolejność jest ZAWSZE taka: Ranga - wiek - płeć. Pierwszy wyciąga rękę starszy rangą czyli prezydent do żony drugiego prezydenta, a nie odwrotnie. Gdyby Dudowa była prezydentem Polski, to też powinna najpierw wyciągnąć rękę do Trumpa, a potem do jego żony.