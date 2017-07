Do przerwania protestu doszło półtorej doby po wezwaniu przez UNESCO do zaprzestania wycinki drzew w puszczy. Jak relacjonują „Wyborczej” uczestnicy protestu, policjanci i strażnicy leśni podjechali na miejsce blokady około godz. 4 nad ranem. Aktywiści nocowali w namiocie przy ogrodzeniu, za którym stał harvester. Policjanci otoczyli protestujących kordonem i spisali. W tym czasie strażnicy leśni rozcięli ogrodzenie działki, na której stacjonował blokowany sprzęt, i wyprowadzili go bokiem na drogę, omijając blokadę.

