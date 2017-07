ebz195224 9 minut temu 0

Ja nie słuchałam przemówienie Donalda Trampa . Z niewielkich medialnych urywków też uważam je za bardzo udane . Podobało mi się też to , że wyróżnił Lecha Wałęsę .

Ale moje dość bystre dziecię , które wszystko zauważa ( nawet to , czego nie powinno :):):):) ) stwierdziło , że istnieje ogromna różnica pomiędzy zachowaniem się podczas wizyty w Polsce Donalda Trumpa a Baracka O , Bamy . O , Bama w / g niej traktował w sposób protekcjonalny z nutką lekceważenia . Zupełnie inaczej niż Niemców czy Francuzów . Tych traktował z dużym szacunkiem . Tramp zaś odnosił się do Polaków w sposób prostolinijny , bez aroganckiej amerykańskiej buty i wyższości . W sposób otwarty i mam nadzieję ,że szczery .Bo to opinia mojego dziecięcia , a nie moja .

Ono zna się na mowie ciała bardziej niż ja . Mnie najbardziej interesuje twarz i oczy .