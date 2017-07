To jeden z najważniejszych procesów w Poznaniu w ostatnich latach. „Czyściciele” kamienic pod pozorem remontu dewastowali budynki i prześladowali mieszkańców, by zmusić ich do wyprowadzki. Wiercili dziury w sufitach, zalewali mieszkania, rozrzucali robaki i padlinę, rozbijali ściany. Policja i prokuratura pozwalały na to przez ponad dwa lata. Dopiero kiedy sprawę nagłośniła „Wyborcza”, „czyścicieli” postawiono przed sądem...