Pan Krzysztof z Chmielnika chce wybudować dom dla uchodźców

To będą dwa domy. Po cztery albo sześć mieszkań w każdym. Część do sprzedania, a część dla tych, którzy potrzebują pomocy i dachu nad głową, by tam rozpocząć nowe życie. Krzysztof Rusek chce pomóc uchodźcom i wychowankom domów dziecka.