Mamy tu do czynienia z lewackim spiskiem. W tym szalenstwie jest metoda. Lewacki rezim Justina Trudeau tak kocha moslemow, ze sam cisnie do zaplaty "odszkodowania" terroryscie za sluszna kare wiezienia, wiedzac, ze pieniadze posluza do szerzenia islamizacji i terroru. To jest taktyka, dowod na dazenie lewactwa do wprowadzenia islamu wszelkimi sposobami mozliwymi.