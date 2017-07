alakyr1 7 minut temu 0

Rakiety Patriot w wersji używanej przez USA są przestarzałe i przewidziane do zastąpienia innym systemem, Departament Obrony USA już dawno ogłosił konkurs na następcę Patriotów.

Ale Polska w swej murzyńskości kupi ten złom, bez systemu integracji i zarządzania walką i zapłaci za to 12-15 mld $ ratując miejsca pracy w Ameryce.

Co za dusza niewolnika tkwi w tych naszych politykach? Gdybyśmy kupili system, który wybrali Niemcy mielibyśmy go dwa razy taniej, a w dodatku dwa razy nowocześniejszy.