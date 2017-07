1 ZDJĘCIE Wizyta Trumpa w Polsce (Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta / Dawid Żuchowicz)

"Bestia", zwana również Cadillac One, to prawdopodobnie najdroższy samochód świata. Prawdopodobnie, bo nikt nie zna jego realnej ceny. Nieoficjalnie mówi się o 1,5 mln dol. Co tyle kosztuje? Kuloodporne szyby czy podłoga zdolna przetrwać wybuch miny większego wrażenia w XXI w. nie robią. Ale już zbiornik krwi gotowej do przetoczenia prezydentowi USA na pewno.