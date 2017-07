alakyr1 pół godziny temu 0

Jak Polska ma zamiar płacić dwa razy więcej za gaz byle nie był Ruski to jej sprawa i jej głupoty. Rosji da to tylko następny argument by zamknąć rurociąg jamalski biegnący przez Polskę.

Ciekaw jestem co na taką politykę powie biznes zachodni, w tym amerykański kiedy ceny gazu w Polsce zaczną negatywnie wpływać na opłacalność inwestycji, będą się przenosić pewnie do Czech, na Węgry i Słowację, tam mają normalne rządy i ruski, tani gaz.